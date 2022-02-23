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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الطائرة.. حسين الجسمي يتجه إلى الكويت لإحياء حفل غنائي

حسين الجسمي
حسين الجسمي

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر حسين الجسمي من الطائرة و علق قائلا:" إلى حبيبتي #الكويت للاحتفال ب #اليوم_الوطني_الكويتي يوم الجمعة ٢٥ فبراير بإذن الله"  

 

يحيى الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في الكويت في إطار احتفالات اليوم الوطني الكويتى وذلك يوم 25 فبراير الجاري.

اقتربت اغنية دولة غرام للمطرب حسين الجسمي من تحقيق مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

دولة غرام»، وهي من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمد.

أغنية «دولة غرام» لـ حسين الجسمي، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، ويقول مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

وقد تم طرح أغنية "دولة غرام" عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

 

حسين الجسمي التواصل الاجتماعي انستجرام الكويت الامارات

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