العالمي.. حازم إمام يهنئ ميدو بـ عيد ميلاده | شاهد

هنا حازم امام لاعب الزمالك السابق ، أحمد حسام ميدو، بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر خاصية استورى بموقع “ انستجرام ”.

وكتب حازم امام “ عيد ميلاد سعيد ياعالمى ”.

وقارن أحمد حسام ميدو بين باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني يجيد التعامل مع الفرق التي لديها كثافة دفاعية، ويجيد الحلول".

وأضاف: "كارتيرون يجيد التعامل بالنسبة لتنظيم فريقه في المباريات الكبرى، ولكن إذا خاض كارتيرون مباراة أمام فريق لديه الكثافة الدفاعية، يعاني كثيرا ويعتمد على المهارات الفردية فقط".