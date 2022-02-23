عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العالمي.. حازم إمام يهنئ ميدو بـ عيد ميلاده | شاهد

صدى البلد

هنا حازم امام لاعب الزمالك السابق ،  أحمد حسام ميدو، بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر خاصية استورى بموقع “ انستجرام ”. 

 

وكتب حازم امام “ عيد ميلاد سعيد ياعالمى ”. 

 

وقارن أحمد حسام ميدو بين باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني يجيد التعامل مع الفرق التي لديها كثافة دفاعية، ويجيد الحلول".

وأضاف: "كارتيرون يجيد التعامل بالنسبة لتنظيم فريقه في المباريات الكبرى، ولكن إذا خاض كارتيرون مباراة أمام فريق لديه الكثافة الدفاعية، يعاني كثيرا ويعتمد على المهارات الفردية فقط".

 

موسيمانى الأهلى الزمالك احمد حسام ميدو حازم امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ترشيحاتنا

تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المنتظرة في الدوري الإنجليزي

محمد الغباري : الكلية الحربية تضم أفضل وسائل التدريب الحديثة |فيديو

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

أذكار المساء.. 10 أدعية تحفظك من كل شر وسوء

شكري: تهيئة المناخ لإحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ