أحمد زاهر: السبت القادم موعد عرض مسلسل "سوشيال"

أعلن الفنان احمد زاهر عن موعد عرض مسلسله الجديد " سوشيال " ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق احمد زاهر “ البوستر الثاني الرسمي لمسلسل #سوشيال ان شاء الله استنونا علي قناه الحياه الحمرا يوم السبت القادم الساعه ٩ مساء و علي منصه viu و يارب يعجبكم #مسلسل #سوشيال تاليف ..#محمد_جلال اخراج ..#رؤوف_عبد_العزيز انتاج.. #ايما_لاين”

ويذكر ان وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم