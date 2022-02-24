عمير ابن الشرقية مريض بالقلب وأسرته تناشد الرئيس السيسي لإنقاذه.. شاهد

نفسي ابني يتعالج ويسافر للخارج لتلقي العلاج ويرجع يلعب ويجري زي أصحابه ونفسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني حالة عمير ابني ويكلف بعلاجة..بهذة الكلمات بدءت "مها أحمد مراد" والدة الطفل عمير محمد سعيد ابن قرية انشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إستغاثتها التي أطلقتها عبر موقع صدي البلد.

في البداية إكتشفنا إصابة ابني "عمير" بمشاكل في القلب وهو بعمر العام والنصف ومنذ ذلك الحين إنقلبت الأحوال وتبدلت الظروف وبدئنا انا ووالده بالتوجه الي الأطباء بمختلف المحافظات والذين أكدو ان عمير يعاني من مشاكل في الصمام الأوارطي ويحتاج الي تدخل جراحي عاجل.

وأستكملت والده الطفل عمير قائلة بالفعل قمنا بجمع مبلغ مالي عبارة عن 75 الف جنية في هذا التوقيت وساعدنا فيها أفراد الأسراتين والحمد لله قمنا بإجراء الجراحة العاجلة ولكن مع مرور الوقت ظهرت مشاكل إخري لدي عمير.

وأضافت الأم والدموع تنهمر من عينيها قائلة تعبنا من اللف علي الأطباء والعيادات والمستشفيات وخاطبنا مستشفي الدكتور مجدي يعقوب لإستقبال حالة نجلي ولكنهم رفضو بحجة وجود عدد كبير يحتاج الي علاج كما اننا توجهنا الي مستشفي الأطفال وغيرها ولكن دون إجابة الي الأن.

وأكدت الأم المكلومة ابني يومه بيعدي عليه بصعوبة شديده ومش بيقدر ياخد نفسه او يبذل مجهود كبير ودائما علي جهاز التنفس مشيرة الي انه بالتواصل مع أحد الأطباء المشهورين بالخارج أكد انه يمكن تقديم الرعاية الصحية وإجراء عملية جراحية بالقلب لعمير ولكن خارج مصر ويجب ان يحضر الطفل الي المملكة العربية السعودية للإجراء الجراحة بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك.

وناشدت الأم والأب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وجميع المسئولين بالدولة بالإهتمام بحالة نجلهم ومساعدتهم في تسهيل إجراءات سفره للخارج حفاظا علي حياته.

وأختتمت والده الطفل عمير قائلة أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأب لجميع المصريين بالنظر الي حالة نجلي والتكليف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتسهيل إجراءات السفر للخارج حتي يعود نجلي ويصبح مثلة مثل زملائه وأصدقائه يلهو ويلعب مره أخري.

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