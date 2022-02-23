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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يكتسح ترند تويتر بعد تسجيله هدفين وصناعة أسيست

صدى البلد

تصدر محمد صلاح نجم نادى ليفربول ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تسجيله هدفين وصناعة أسيست فى شوط المباراة الأول أمام فريق ليدز يونايتد في المباراة التي تجمعهما والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ودشن مستخدمو تويتر هاشتاج “ صلاح ” وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر ، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى : 

تقدم فريق ليفربول على نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح الأول جاء في الدقيقة الخامسة عشرة من ركلة جزاء سددها على يسار حارس مرمى ليدز يونايتد ليعلن تقدم فريقه.

وأحرز جويل ماتيب الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 31 عندما انطلق في وسط الملعب، ليمرر الكرة لـ محمد صلاح، الذي أعادها إليه ليسددها بدوره في الشباك معلنًا عن ثاني أهداف ليفربول.

صلاح سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية..

ساديو ماني ليدز يونايتد محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

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