السجيني: الدولة اتخذت قرار إنهاء حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم للأبد

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم "متوقف منذ سنوات"، لافتا إلى أنه “عندما يتم إقرار القانون من المفترض أن يكون هناك مضاعفة للقيمة الإيجارية ثم زيادة سنوية”.

وأضاف “السجيني”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الفترة الانتقالية المقدرة بـ 5 سنوات يتم بعدها الإخلاء أو تجديد التعاقد وفقا للقوانين الحالية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، “نحاول تصفية ملف الإيجار القديم للأبد، لأنه ملف شائك ومعقد، ويتم العمل على حله بشكل جذري”.

وأشار إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها اتخذت قرارا بأنه لابد من الانتهاء من قانون الإيجار القديم، وإنهاء حالة الجدل حوله وفض النزاعات الموجودة في المحاكم.