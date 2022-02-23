عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا عالمي.. كريم فهمى يهنئ ميدو بـ عيد ميلاده

صدى البلد

هنأ الفنان كريم فهمى ، أحمد حسام ميدو، بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر خاصية استورى بموقع “ انستجرام ”. 

 

وكتب كريم فهمى " “ عيد ميلاد سعيد ياعالمى ”. 

 

ويذكر ان فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو النار على يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، مشددا على أن تصريحاته الأخيرة حول التوأمة مع نادي بيراميدز، تقلل من النادي الإسماعيلي وكذلك بيراميدز.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محاولة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي من الاستفادة من بيراميدز من خلال تبادل اللاعبين، شيء طبيعي" .


وأضاف: "ولكن محاولة وجود راعي للإسماعيلي عن طريق ناد أخر هذا حديث يقلل من النادي الإسماعيلي" 
وتابع: "رسالتي للمهندس يحيى الكومي ليه، الناس بدعمك ولكن بتصريحاتك قللت من الإسماعيلي وكذلك بيراميدز النادي الذي يبحث عن زيادة قاعدته الشعبية والجماهيرية، ولديهم حلما بأن يكون نادي بيراميدز جماهيريا، وأكثر ناد مشترك في الأعمال الخيرية هو نادي بيراميدز".


وختم حديثه قائلا: "ما تحدث به يحيى الكومي قلل به من الناديين وليس الإسماعيلي فقط، والإسماعيلي كبير ولا يليق أن يتحدث يحيى الكومي هكذا على ناد عريق، ويحيى الكومي بتصريحاته كان يريد إلغاء نادي بيراميدز وتسميته نادي بيراميدز الإسماعيلية، هذا حديث يلغي شخصية نادي بيراميدز وطموحاته".

انستجرام كريم فهمي بيراميدز احمد حسام ميدو نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

الحبس 70 سنة وغرامات 80 مليون جنيه|ضبط هارب من تنفيذ 320 حكما

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميا

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

ترشيحاتنا

فعالية لقاح سينوفارم تنتهي بعد 6 أشهر فقط.. دراسة

العالم على صفيح ساخن.. الأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.. ماذا حدث؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

دنيا عبد العزيز ترقص في حفل زفافها على أغاني عمرو دياب |فيديو

مفيش مجاملة.. سميحة أيوب توجه رسالة لـ مديحة حمدي |فيديو

دونيتسك ولوجانسك تطلبان مساعدة بوتين لصد عدوان الجيش الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ