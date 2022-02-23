يا عالمي.. كريم فهمى يهنئ ميدو بـ عيد ميلاده

هنأ الفنان كريم فهمى ، أحمد حسام ميدو، بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر خاصية استورى بموقع “ انستجرام ”.

وكتب كريم فهمى " “ عيد ميلاد سعيد ياعالمى ”.

ويذكر ان فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو النار على يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، مشددا على أن تصريحاته الأخيرة حول التوأمة مع نادي بيراميدز، تقلل من النادي الإسماعيلي وكذلك بيراميدز.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محاولة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي من الاستفادة من بيراميدز من خلال تبادل اللاعبين، شيء طبيعي" .



وأضاف: "ولكن محاولة وجود راعي للإسماعيلي عن طريق ناد أخر هذا حديث يقلل من النادي الإسماعيلي"

وتابع: "رسالتي للمهندس يحيى الكومي ليه، الناس بدعمك ولكن بتصريحاتك قللت من الإسماعيلي وكذلك بيراميدز النادي الذي يبحث عن زيادة قاعدته الشعبية والجماهيرية، ولديهم حلما بأن يكون نادي بيراميدز جماهيريا، وأكثر ناد مشترك في الأعمال الخيرية هو نادي بيراميدز".



وختم حديثه قائلا: "ما تحدث به يحيى الكومي قلل به من الناديين وليس الإسماعيلي فقط، والإسماعيلي كبير ولا يليق أن يتحدث يحيى الكومي هكذا على ناد عريق، ويحيى الكومي بتصريحاته كان يريد إلغاء نادي بيراميدز وتسميته نادي بيراميدز الإسماعيلية، هذا حديث يلغي شخصية نادي بيراميدز وطموحاته".