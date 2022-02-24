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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء يكتشفون توقيت الانفجار الكوني ومكان وقوعه

انفجار كوني
انفجار كوني

من المعروف أن الديناصورات قد تم القضاء عليها قبل 66 مليون سنة بواسطة كويكب ضخم اصطدم بالأرض.


و الآن ، أكد الباحثون في دراسة جديدة أن الانفجار الكوني، المسمى بحدث Chicxulub impcat ، وقع في ربيع نصف الكرة الشمالي.

بقايا عظام الاسماك

وتأكد الباحثون من هذا الأمر حين  قاموا بفحص عظام ستة أسماك ماتت بعد أقل من 60 دقيقة من اإانفجار الكوني، وتم استعادتها من موقع أحافير تانيس في داكوتا الشمالية.

 

تؤكد الدراسة الجديدة النتائج التي نشرها العام الماضي فريق من جامعة مانشستر ، والذي وجد أيضًا أن الحدث وقع في يوم ربيعي.

بقايا عظام الاسماك

حتى الآن ، لم تضع أي دراسة الحدث في أي وقت آخر من العام غير ربيع نصف الكرة الشمالي (وخريف نصف الكرة الجنوبي).

 

في الدراسة الجديدة ، درس الباحثون عظام ستة أسماك لتقدير وقت اصطدام الكويكب الذي قتل الديناصورات.

 

قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ميلاني أثناء من جامعة أوبسالا لـصحيفة "ديلي ميل"ن : "الأسماك ذوات الدم البارد لها عظام نمت إلى حد كبير مثل الأشجار ، وتضيف طبقة جديدة كل عام".

 

وتابعت "لقد حللنا هذه الطبقات في أقسام رفيعة وحددنا تذبذب الخلايا العظمية بوسائل المسح السنكروتروني في ESRF ورأينا أن كل هذه الأسماك سجلت موسمية وماتت تمامًا في نفس الوقت هو فصل الربيع".
 

الانفجار الكوني علماء مليون سنة كويكب ضخم الأرض

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