شاهد.. سامح حسين في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك الفنان سامح حسين صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهور سامح حسين عبر السوشيال ميديا، وعلق عليها: “مش عارف ليه الريأكشن ده بصراحه 🤔😂”.



ويجسد الفنان سامح حسين دور البطولة فى مسرحية "حلم جميل "، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح ، و من إخراج إسلام إمام ، حيث يجسد دور شاب فى مقتبل عمره يدعى "جميل" ، فقير ماديا غني إنسانيا ، يتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.



ويقول الفنان سامح حسين عن العرض إن حكاية العرض بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية لأنها تلمس القلوب وتحرك المشاعر والمناطق الرومانسية والمناطق القريبة لقلب المشاهد وهذا ما جذبه إليها رغم عمقها الشديد.



وأضاف "حضرّت كثيرا للمسرحية والشخصية التي أقدمها منذ وقت طويل من بدايتها وشاركت فى تفاصيلها مع المخرج إسلام إمام" ، مشيرا إلى أن التحضير والتخطيط لها كان من قبل القيام بعرض "المتفائل" ، و الذي قدم على المسرح القومي ، مضيفا أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح تحمس للعرض منذ أن عُرض عليه من البداية .



وأكد حسين أنه يركز دائما على جودة جميع عناصر العمل ،وأشار إلى أن نجاح وظهور أي عمل مسرحي جيد لن يكتمل إلا بوجود إدارة جيدة فإن نجاح العرض سببه الإدارة ، و وجه الشكر للفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ،والفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى لدعمهما دائما ووقوفهما بجانب فريق العمل من بداية اليوم الأول فى البروفات إلى وصول جمهور العرض لكامل العدد.