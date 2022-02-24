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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظافر العابدين يشارك متابعيه كواليس مسلسل عروس بيروت

ظافر العابدين
ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر ظافر العابدين في الصورة من كواليس مسلسل عروس بيروت مما اثار اعجاب متابعيه .

 

مسلسل عروس بيروت

 

وكان ظافر العابدين، قد أعلن عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة. 

 

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".

ظافر العابدين انستجرام تفاصيل الفن مسلسل بيروت

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