أمطار وأتربة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية بانخفاض 6 درجات اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ارتفاعا فى درجات الحرارة والطقس كان دافئا خلال فترة النهار بالأيام الماضية، ولكن منذ مساء أمس بدأت بعض التقلبات الجوية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن اليوم تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث يبدأ انخفاض بدرجات الحرارة بحوالي أربع إلى ست درجات مئوية عن الأمس.

وتابعت أن العظمي اليوم على القاهرة الكبرى تكون ما بين ال19 وال20 درجة مئوية، لافتة إلى أن البلاد ترجع اليوم مرة أخرى للأجواء الشتوية الباردة خلال فترة النهار، وشديدة البرودة خلال فترة الليل.

وأشارت إلى أنه مع تقدم ساعات النهار سيكون هناك نشاط بالرياح، محملة ببعض الأتربة والرمال المثارة على كاقة مناطق الجمهورية، إلى جانب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا.

وأفادت أن التقلبات الجوية مستمرة حتي يوم الجمعة القادم، ولكن يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، مع عودة الشبورة المائية.