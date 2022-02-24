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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكالة الفضاء: إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية

صدى البلد

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "كان سات" هو محاكاة لقمر اصطناعي حقيقي مدمج في حجم وشكل علبة المشروبات الغازية"، مشيرا إلى أن فكرته تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات وتحديد الواجهة "جى بي اس" والحاسب.
 

وأضاف "القوصي" أنه سيتم إسقاط هذا القمر من ارتفاع بضعة مئات المترات بواسطة منطاد أو طائرة صغيرة حيث يهبط القمر ببطء بواسطة "براشوت" ويقوم الطلاب بالتواصل مع القمر أثناء هبوطه عن طريق إرسال الأوامر إليه واستقبال البيانات منه لاسلكيا بواسطة محطة أرضية صغيرة (لاب توب) ليحاكي ما يتم مع القمر الحقيقي.
 

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وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه يتم إنتاج ١٠٠ وحدة قمر اصطناعي تعليمي (كان سات) لطلاب المدارس الثانوية يتعلم من خلالها الطلاب بصورة عملية، أنظمة القمر الاصطناعي ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.
 

وكالة الفضاء المصرية طلاب المدارس الاستشعار عن بعد وكالة الفضاء التعليم العالي

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