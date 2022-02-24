سفير أوكرانيا بـ لندن : مدنيون قتلوا ونريد مساعدة الناتو لفرض حظر جوي

قال سفير أوكرانيا في لندن، إن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اسفرت عن مقتل مدنيين، مضيفا:" نطالب بفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ".

وأضاف في كلمة له في مؤتمر صحفي، :"لدينا قائمة من العقوبات التي ندعو لفرضها على موسكو، ونريد مساعدة من الناتو لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا لوقف الهجمات الروسية".

وتابع سفير أوكرانيا في لندن:" نتعرض لهجوم شامل من محاور متعددة، وأفضل رؤية قوات امريكية وقوات تابعة للناتو في اوكرانيا من اجل مواجهة روسيا".



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل متناسب على العقوبات الأمريكي والأوروبية المفروضة عليها على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية إن "باب الحوار حول الأمن لم يُغلق بواسطة موسكو بل من قبل الولايات المتحدة والغرب".

وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.