رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط يشيد بالنائب محمد أبوالعينين.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، إن جينارو ميليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، أشاد بالنائب محمد أبو العينين، وأكد أنه بمثابة قدوة للأجيال القادمة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط أكد أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كان من أوائل المتحدثين عن أزمة سد النهضة في الأوساط الأمريكية، مشيدا بجهوده الدولية في الدفاع عن حقوق مصر المائية، سواء في الغرف المغلقة أو على شهود الأعيان في المحافل الأممية والدولية.

وتابع مصطفى بكري، أن رئيس برلمان البحر المتوسط، اكد أن أزمة “سد النهضة” تهديد خطير للغاية تؤثر على مصر أحد أعضائها المؤسسين.

وأشار مطصفى بكري، أن ميليوري إلى أن القضية الاستراتيجية والحيوية هي الحفاظ على الوصول دون عوائق ومستمرة إلى مياه نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة في البلاد لشعبها واقتصادها وبقائه، ومشددا في كلمته على أن الماء عنصر أساسي في الحياة ويجب الحفاظ عليه.