عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستخدم في علاج البرد والسعال.. الدواء والغذاء السعودية تحذر من استخدام مادة المُر

السعودية
السعودية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ، من استخدام مادة المُر (المرة) بكميات كبيرة لما لها من تأثير سلبي على جهازي "القلب والكلى".

وحذرت "الهيئة" من استخدامها للنساء الحوامل، إذ يعتبر محفزًا لانقباضات الرحم مما قد يتسبب بالإجهاض وحدوث نزيف، كما يجب التوقف عن استخدامه قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه قد يخفض مستوى السكر في الدم، كذلك عند الاستخدام بكميات عالية قد يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب والتهابات في الكلى، ولا يستخدم للمرضع، وخلاف ذلك تكون الكميات المسموحة 4 - 2 جرام كحد أقصى في اليوم الواحد.

وبيّنت أن "المرة" تتعارض مع الأدوية التي تخفض مستوى السكر بالدم، مما قد يتسبب في تخفيض مستوى السكر بالدم، أيضاً مع دواء الوارفارين "warfarin" المضاد لتخثر الدم، مما قد يتسبب بحدوث الجلطات.

يذكر أن المُر أو ما يعرف محلياً بـ(المرة)، هي مادة شبه صمغية تتكون من مزيج يفرز من سيقان شجرة البلسان، وتعد دول الخليج والصومال موطنه الأصلي، ويستخدم عادةً في الطب البديل كمادة قابضة لالتئام قرح اللثة والمعدة والأمعاء والجروح الجلدية السطحية، وكغسول مطهر للفم، كما يستخدم لتخفيف أعراض البرد والسعال.

للقادمين إلى السعودية.. توجيه عاجل من الهيئة العامة للطيران المدني

السفارة السعودية في أوكرانيا تدعو مواطنيها للتواصل معها بأسرع وقت

السعودية الخليج الهيئة العامة للغذاء والدواء الطب البديل لنساء الحوامل عدم انتظام ضربات القلب انقباضات الرحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

هجمات إلكترونية .. اختراق مواقع الرئيس الروسي والحكومة والبرلمان

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

السعودية.. «الغذاء والدواء» تحذر من 3 منتجات بودرة حليب أطفال

السعودية.. هيئة الغذاء والدواء تمنع دخول أدوية التخسيس ومشتقات الدم المملكة

ترشيحاتنا

هجوم روسيا على أوكرانيا..العرابي: لسنا أمام حرب عالمية ثالثة والعملية سقفها محدد..فيديو

أوكرانيا: الخيار الأخلاقي الوحيد أمام العالم هو دعم كييف بكل الوسائل

عمر عبدالحميد: مسرح الحدث الأبرز الأن هو أوكرانيا

العرابي : لسنا أمام حرب عالمية ثالثة والعملية سقفها محدد |فيديو

كانتي لاعب الأسبوع بدوري الأبطال.. ومبابي يحصد أفضل هدف

زيلينسكي: روسيا لن تجبر أوكرانيا على التخلي عن حريتها واستقلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقاب صارم في إندونيسيا .. المعلمات يحرقن هواتف الطالبات بالمدرسة |فيديو

هروب تمساح ضخم من حديقة حيوان في فلوريدا يثير الرعب

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

فيديو

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ