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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022 .. صور

أسعار ومواصفات جيلي
أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022

استطاعت شركة جيلي الصينية أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية للسيارات، ومنها النسخة توجيلا موديل 2022، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تعتمد على عدة تجهيزات خاصة بأنظمة التحكم، وبرامج الرفاهية، مع وسائل الحماية والامان، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

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لمحبي السيارات العائلية .. جيلي أوكافانجو موديل 2022 |صور

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القائمة الكاملة لأسعار جيلي موديل 2022 في مصر

 

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022 .. صور 

تصميم وابعاد السيارة جيلي توجيلا موديل 2022

 

ترتكز السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 1.643 متر، مدعومة بجنوط رياضية متعددة الاضلاع، مع عرض كلي يبلغ 4.605 متر، وارتفاع يبلغ 1.878 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 326 لتر مع امكانية مضاعتها باستخدام تقنية طي المقاعد.

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022 .. صور 

وتظهر السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 بمنظومة من الشبكات الأمامية سواء اسفل غطاء المحرك أو الصادم الأمامي، مع مصابيح حادة المظهر، واقطاب نحيفة على جانبي السقف، بالاضافة إلى ناحية خلفية ذات تصميم مميز، بالاضافة إلى مصابيح ضباب وتقنية المخارج الثنائية للعادم.

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022 .. صور 

محرك السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 

 

تعتمد السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة 238 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد السيارة أوامر الانطلاق عبر علبة تروس أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022 .. صور 

استهلاك الوقود وتسارع السيارة جيلي توجيلا موديل 2022

 

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات وذلن عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في مدة زمنية تستغرق 6.9 ثانية.

 

مواصفات السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 

 

تحتوي السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التحكم بالمقود الأوتوماتيكي، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف مع حساسات حركة، برنامج رصد النقاط العمياء، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2022 .. صور 

بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وقفل مركزي، وإنذار لمنع السرقة، ومثبت سرعة، مع زر ايقاف وتفعيل المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، وفرامل يد كهربائية ايضا، وحساسات مطر، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

 

اسعار السيارة جيلي توجيلا موديل 2022

 

وتصل أسعار السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 داخل السوق السعودي إلى 123.550 الف ريال.

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