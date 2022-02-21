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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي أوكافانجو موديل 2022 |صور

لمحبي السيارات العائلية
لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور

استطاعت شركة جيلي الصينية أن تحتل مكانة قوية داخل السوق العالمي والمصري للسيارات، من خلال إصداراتها المتنوعة ومنها النسخة اوكافانجو موديل 2022، التي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT و PREMIUM.

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور 

مواصفات السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 

ترتكز السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2815 مم، مع نسبة طول كلي للهيكل الخارجي بلغت 4835 مم، وبعرض يبلغ 1900 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1780 مم، مع مساحة داخلية رحبة تصل لـ 7 مقاعد، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور 

وتستمد السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 قوتها من محرك 3 سلندر 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات.

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور 

وتتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور 

وتحتوي السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، مع خاصية تفعيل المحرك بدون مفتاح، ونظام المكابح ABS و EBD والتعامل مع المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة لنظام الثبات الالكتروني.

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور 

كما تضم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 منطومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا، مع امكانية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وفتحة سقف بانوراما، ومقود حركة متعدد الوظائف.

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي اوكافانجو موديل 2022 |صور 

أسعار السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك COMFORT جيلي اوكافانجو موديل 2022 بقيمة قدرها 399,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك PREMIUM جيلي اوكافانجو موديل 2022 بقيمة قدرها 449,900 جنيه.

جيلي أوكافانجو موديل 2022 السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 شركة جيلي

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