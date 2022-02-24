هروب 111 ألف لاجئ أوكراني إلي روسيا

أفادت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، اليوم الخميس، بوصول 111 ألف لاجئ أوكراني إلي الأراضي الروسية عبر دونباس.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بوصول أول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا برا وعبر السكك الحديدية.

وذكرت أنه "وصل قطار من مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا عصر الخميس إلى بلدة برزيميسل البولندية قرب الحدود الغربية لأوكرانيا وعلى متنه مئات الركاب".

ونقلت الوكالة عن الركاب الذين قالت إنهم كانوا من مختلف الأعمار، قولهم إنهم "فارون من الحرب".

وقال رئيس حرس الحدود البولندي الجنرال توماس براجا إن "هناك زيادة ملحوظة في عدد الراغبين في العبور إلى بولندا".

وأوضح أن بولندا جهزت على الأقل 8 مراكز وزودتها بالغذاء والرعاية الطبية والأماكن المتاحة للراحة.