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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوقفوا الحرب.. جماهير برشلونة ونابولي يتضامنون مع أوكرانيا

صدى البلد

شهدت اللحظات الأولى قبل مباراة نابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، اصطف لاعبو الفريقين على ملعب دييجو مارادوناـ ورفعوا لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية: "أوقفوا الحرب".

كذلك رفع مشجعو بودو جليمت النرويجي أعلام أوكرانيا في مباراة فريقهم مع ضيفه سيلتيك الاسكتلندي في ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تقدم فريق برشلونة الإسباني على  نظيره نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالشوط الاول، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات إياب ملحق الدوري الأوروبي.

برشلونة افتتح التسجيل مبكرا عن طريق جوردي ألبا الذي أطلق تسديدة مباغتة للحارس ميريت في الدقيقة 9.

وبعد 4 دقائق فقط أضاف فرينكي دي يونج هدفا ثانيا للكتيبة الكتالونية بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

الحكم احتسب ركلة جزاء لنابولي في الدقيقة 22 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وذلك بعد عرقلة تير شتيجن لأوسيمين.

إنسيني سدد ركلة الجزاء بنجاح ويهدي نابولي الهدف الأول.

وفي الدقيقة 45 أضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة من تسديدة أرضية بعد متابعته بكرة عرضية أرسلها ألبا.

تشكيل برشلونة ضد نابولي حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: ديست، بيكيه، أراخو، ألبا. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري. خط الهجوم: أداما تراوري، فيران توريس، أوباميانج.

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