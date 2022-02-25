البرهان يعين حسين جنقول محافظا لبنك السودان المركزي

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا يوم الجمعة، بتعيين حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.

وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على ”فيسبوك“، أن رئيس مجلس السيادة، عين جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.

وشغل جنقول منصب محافظ المركزي في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وعقب عزل البشير.

وتقدم جنقول باستقالته من البنك المركزي في نوفمبر 2019.

تخرج جنقول من كلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم العام 1982، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك في العام 2000.

وهو ينحدر من قرية ”العين الضباب“ التابعة لولاية شمال كردفان غرب البلاد.

التحق جنقول بالبنك المركزي في العام 1982، وعمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وعين جنقول، نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام 2018.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية متكررة منذ 4 أشهر.