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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يتلقى دعوة لزيارة الإمارات.. ويشيد بدورها في دعم الفترة الانتقالية

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية، وحرصها التام على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني - خلال لقائه اليوم /الاثنين/ مع السفير الإماراتي بالخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيبي، الذي سلمه دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة الإمارات - متانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وأشار البرهان إلى أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين باعتبار دولة الإمارات شريكا استراتيجيا يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

البرهان الامارات مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان

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