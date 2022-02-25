انتخابات المهندسين 2022 ..ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى |المرشحون والمقار الانتخابية

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، والخاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

الدعوة للانتخابات

انتخابات المرحلة الأولى

وتعقد انتخابات المرحلة الأولى وسط منافسة شرسة بين قائمتي "مهندسون في حب مصر"، برئاسة هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته، و"نقابيون من أجل المهندس"، برئاسة طارق النبراوي، نقيب المهندسين "2014 - 2018".

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، أن المرحلة الثانية والخاصة بانتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوًا والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية؛ ستعقد يوم الجمعة 4 مارس المقبل، على أن تعقد المرحلة الثالثة في حال الإعادة على منصب النقيب العام، الجمعة 11 مارس.

ونشرت اللجنة مقار إجراء الانتخابات بكافة المحافظات، مؤكدة أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، فكل لجنة بها وكيل نيابة، ومعه سكرتير نيابة، وسكرتير إداري من موظفي النقابة، وأنه تم إخطار الجهات المعنية لتوفير الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي.

المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات المرشحون للفرعيات

انتخابات فرعية القاهرة

ومن جانبه قال محسن شاهين، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ورئيس لجنة الانتخابات بالفرعية، إن فعاليات العملية الانتخابية ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، مؤكدا أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية يتخطى 750 ألف مهندس.

وأشار شاهين - إلى أن النقابة الفرعية بالقاهرة جهزت مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا على أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة، ونقابة القاهرة الفرعية، موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسي مصر، وأن الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق.

تعليمات هامة للمهندسين

وفي وقت سابق، أوضح أحمد السيد، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أنَّ إجراءات الاقتراع ستشهد هذه المرة ما يلي:

تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس فيروس كورونا.

تسجيل إلكتروني كامل لحضور المهندسين.

ويتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين للإدلاء بصوته.

ضرورة سداد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.

وأكد السيد، أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصل إلى 317 لجنة فرعية يتم تغطيتهم جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليها 25 لجنة عامة قضائية على شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المهندسين.

وسبق وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، أنّ إجراءات الانتخابات والفرز في انتخابات نقابة المهندسين 2022، تكون بحضور من يشاء من المرشحين أو أن ينيب عنه مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجدول.