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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تستدعي 1.7 مليون سيارة أكورد و CR-V بسبب "الكبح الوهمي"

هوندا
هوندا

 

عملت  هوندا  طوال السنوات الثلاث الأخيرة على تطوير أجهزة الاستشعار الخاصة بأنظمة مساعدة السائق لتحقيق أكبر قدر من الأمان على الطريق والراحة للسائق والركاب أيضا وتشمل حزمة السلامة على الطريق نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ واختصاره بالإنجليزية (AEB). 

 

 

ومنذ عام 2018 ، تم تجهيز أكثر مليون سيارة  هوندا  بخاصية الكبح التلقائي حالة الطوارئ لكن أعلنت مؤخرا الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) أنها بدأت تحقيقًا في نظام الفرامل الخاص بشركة هوندا، بعد تلقي  278 شكوى من أن الكبح يمكن أن يحدث دون داع بحيث لا يكون هناك عائق في مسار السيارة، وبالتالي ستضطر هوندا إلى استدعاء ما يصل إلى 1.7 مليون سيارة لإصلاح عيوب الصناعة.

 

 

وفقا لتقرير نشره موقع "كار آند درايفر" المتخصص في أخبار السيارات، من بين الشكاوى المقدمة، 107 شكوى خاصة بسيارات إنتاج 2018 أو 2019 من هوندا أكورد السيدان ، و 171 شكوى أخرى تتعلق بسيارة  هوندا CR-V  الكروس أوفر من إنتاج 2017 وحتى 2019. وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور في وثيقتها الأولية إن ستة من هذه السيارات بمختلف طرازاتها وسنين إنتاجها تضمنت تصادمات وإصابات طفيفة. تطلق هوندا على نظام AEB الخاص بها "نظام كبح تخفيف الاصطدام" (CMBS).

 

خضعت تسلا أيضًا لتحقيقات من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية هذا الشهر بشأن "الكبح الوهمي" في سياراتها الكهربائية من طرز تسلا 3 و تسلا Y من إنتاج عامي 2021 و2022  والتي تتضمن أيضًا نظام فرامل طارئ يعمل أوتوماتيكيا.

هوندا نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ AEB تسلا تسلا 3 تسلا Y هوندا CR-V هوندا أكورد الكبح الوهمي

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