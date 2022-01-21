للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022 |صور

تعتبر السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 من ابرز الإصدارات ذات الطابع العائلي لما تحتويه من مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بينما تقدم داخل السوق العماني عبر باقة من التجهيزات، سواء كانت من ناحية التقنيات الفنية، او برامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى أنظمة الحماية والأمان.

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022

تصميم السيارة هوندا اوديسي موديل 2022

تضم السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 مصابيح امامية انسيابية المظهر تعمل بتقنية LED، مع مقابض ابواب من الكروم، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.183 متر، و 1.995 متر للعرض، مع مساحة تخزين تتسع إلى 1093 لتر.

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022

محرك السيارة هوندا اوديسي موديل 2022

تنطلق السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 من النقطة 0 وصولا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك 6 سلندر 3500 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022

تجهيزات السيارة هوندا اوديسي موديل 2022

تضم السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 زجاج أمامي عازل للصوت و الحرارة، ومقابض من الكروم، مع أضواء نهارية - مصابيح LED، بالإضافة إلى شبك أمامي مطلي بالكروم، إلى جانب تقنيات فنية مثل مثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، و ماسحات استشعار المطر، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة مع خاصية التحكم الصوتي، كما دعمت بحزمة من تجهيزات الحماية والأمان مع منظومة مكابح عالية الأداء.

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022

أسعار السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 في السوق العماني

الفئة الأولى هوندا أوديسي 2022 3.5L LX بقيمة قدرها 14,200 ريال.

الفئة الثانية هوندا أوديسي 2022 3.5L EXL بقيمة قدرها 15,500 ريال.

الفئة الثالثة هوندا أوديسي 2022 3.5L Touring بقيمة قدرها 17,500 ريال.