هوندا تطرح نسختها سيتي 2022 بهذا السعر .. صور

تقدم شركة هوندا اليابانية باقة من الموديلات الشهيرة داخل الاسواق العالمية والمصرية، ومنها النسخة "سيتي" موديل 2022، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، حيث تضم حزمة من المواصفات الفنية والتقنية، إلى جانب الكثير من انظمة دعم قائد السيارة.

مواصفات السيارة هوندا سيتي موديل 2022

دعمت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1498 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 121 حصانا عند 6600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر عند 4300 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT.

وتضم السيارة هوندا سيتي موديل 2022 مصابيح امامية حادة المظهر، مع مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية مع قاعدة عجلات تصل لـ 2.6 متر، بالاضافة إلى واجهة أمامية تحمل شبكة هوائية متعددة الفتحات، ومرايات جانبية كهربائية، مع نسبة طول كلي بلغت 4.5 متر، و 1.7 متر للعرض، و 1.46 متر للارتفاع.

كما حصلت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 على عدة تجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات، و زجاج كهربائي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة تقنيات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، والثبات الالكتروني، إلى جانب متابعة ضغط الاطارات، وحساسات حركة.

أسعار السيارة هوندا سيتي موديل 2022

الفئة الأولى LX هوندا سيتي موديل 2022 بقيمة قدرها 355 الف جنيه.

الفئة الثانية LX سبورت هوندا سيتي موديل 2022 بقيمة قدرها 375 الف جنيه.