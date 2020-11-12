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سيارات

فيديو تشويقي عن سيارة هوندا سيفيك الجديدة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت هوندا النقاب عن الفيديو التشويقي لموديل سيفيك القادم قبل تدشين النسخة الاختبارية في 17 نوفمبر.

وقامت هوندا بإعادة تصميم السيارة الاكثر مبيعا لها مع تقنيات جديدة عصرية للترفيه والسلامة وتحسينات معتبرة لأداء السيارة.


ولكن سنعلم المزيد عن سيفيك الجديدة الأسبوع القادم ، وذلك مع تأكيدنا أن الموديل الانتاجي النهائي سيختلف كليا عن السيارة الاختبارية التي سنراها خلال أيام .

 

يذكر أن أعلنت هوندا موتور عن رفع أرباح التشغيل لسنة كاملة، مشيرة إلى نمو ارباح الربع الثاني 28% في ظل انتعاش في الصين بعد أن تعرضت مبيعات السيارات لضغط بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

 

واكدت  هوندا أنها تتوقع الآن أرباح تشغيلية لسنة كاملة 420 مليار ين أي مايقرب من 40.6 مليار دولار ارتفاعا من وقت سابق لأرباح 200 مليار ين ، ويزيد ذلك عن متوسط تقديرات أرباح عند 254.6 مليار ين.

 
أما بالنسبة للربع الثاني ، بلغت أرباح التشغبل 283 مليار ين ، وارتفاعا من 220 مليار ين في نفس الفترة قبل عام

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