دهس أم وطفليها.. شاهد سباق سيارتي هوندا سيفيك يتسبب في حادث مرعب

في لحظة مؤلمة، دهس متسابقان أمًّا وطفليها على الطريق السريع M62 في بريطانيا بعد قيادتهما بسرعة 100 ميل في الساعة، في مقطع فيديو للحادث المرعب نتيجة انفجار إطار أحد السيارتين.





كان سائق بريطاني يدعى "إسرار محمد" من باتلي، غرب يوركشاير يتنافس مع "آدم مالوي" على الطريق السريع، مما أدى إلى وفاة طفل يدعى "ساي هان محمد علي" وإصابة والدته وأخته بجروح خطيرة.





قاد المتسابقان السيارة بسرعة 100 ميل في الساعة قبل انفجار إطار سيارة إسرار محمد من نوع هوندا سيفيك، مما تسبب في فقدانه السيطرة عليها والاصطدام بالأشجار في حادث تحطم أليم.





نشرت الشرطة البريطانية الفيديو، بعد إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 41 عامًا بينما فر مالوي البالغ من العمر 29 عامًا، من مكان الحادث لكن الشرطة اعتقلته لاحقًا.





أدى الحادث إلى إغلاق الطريق السريع لمدة 7 ساعات، ودانت المحكمة إسرار محمد بتهمة التسبب في الوفاة والإصابات الخطيرة من خلال القيادة المتهورة مع عدم وجود تأمين عليه.





ودانت مالوي من نورمانتون بتهمة التسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة وتهمة أخرى بالتسبب في إصابة خطيرة بسبب القيادة المتهورة.





وتم سجن كلاهما لمدة 4 سنوات ونصف، وحُرمان من القيادة لمدة 6 أعوام و3 أشهر بعد صدور الحكم عليهما في محكمة هال كراون الشهر الماضي.





قُتل الطفل ساي بينما عانت أخته البالغة من العمر 7 سنوات من إصابات مستديمة في الوجه قد تغير حياتها، وكانت والدتها في غيبوبة لأكثر من شهر مع إصابات في الرأس ونزيف داخلي.





تكشف لقطات Dashcam التي أصدرتها شرطة هامبرسايد تسابق مالوي ومحمد على الطريق السريع M62، وسيارة هوندا سيفيك التي يقودها محمد في الحارة الخارجية،ويتبعها مالوي الذي يمتلك نفس النوع من السيارة.





بينما كانت السيارة التي تصور السباق تسير في الممر الأوسط بسرعة 88 ميل في الساعة ويتجاوزها الآخران بسرعة كبيرة.





وخلال مقطع مدته 16 ثانية، يمكن رؤية سيارة مالوي على بعد أقل من عشرة أمتار من سيارة محمد قبل أن يخرجوا عن الأنظار فجأة ويقع الحادث الأليم.



