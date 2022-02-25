منة فضالي تشارك جمهورها بـ إطلالة صباحية من لبنان

نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور لها من لبنان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالي: “Bonjour 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #lebanon #rain ”.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام 2016 الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.