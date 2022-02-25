لاعب يسجل هدفا بيده ويطالب الحكم بإلغائه.. فيديو

على طريقة مارادونا..

شهدت مباراة قره باج الأذربيجاني ومارسيليا الفرنسي، التي أقيمت أمس الخميس على ملعب توفيق باكهراموف ضمن منافسات المحلق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حدثا فريدا من نوعه.

السنغالي إبراهيما وادجي لاعب فريق قره باج سجل هدفا بيده في الدقيقة 34 “على طريقة الأسطورة دييجو مارادونا في إنجلترا في مونديال 86”، وتم احتساب الهدف بالفعل في غياب تقنية الفيديو.

احتج لاعبو مارسيليا على صحة الهدف وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق بسبب احتاجات الفريق الفرنسي.

السنغال إبراهيما وادجي بعد التشاور مع مديره الفني ذهب لحكم المباراة واعترف له أن الهدف جاء من لمسة يده وطالبه بعدم احتسابه.

المباراة انتهت بخسارة قره باج بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل مارسيليا الفرنسي إلى دور الـ 16 من دور المؤتمر الأوروبي، بينما ودع الفريق الأذربيجاني البطولة.

تعليق الاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وصف تصرف إبراهيما وداجي خلال مباراة مارسيليا بإنه شيء نادر الحدوث ويدل على الروح الرياضية.