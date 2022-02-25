كوكسال بابا.. قصة إنسانية وراء أسطورة «ملك الضحك» على السوشيال ميديا

القزم الذي تسببت عصبيته في شهرته الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح عصبية له ومضحكة لكل من يشاهده، ما جعله أطرف رجل في تاريخ تركيا، وأكثر رجل محبوب، كوكسال بابا الذي يتهافت الكثيرون لرؤية فيديوهاته المضحكة التي ينشرها عبر السوشيال ميديا.

يتصدر أسم كوكسال بابا، التريند على محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، باستمرار، بالفيديوهات الضاحكة الذي ينشرها على سويشال ميديا، لكن الكثير يغفل عن قصته ومأساته الحياتية، التي تمكن من مواجهتها وإضحاك الجميع رغم حزنه ومعاناته.

من هو كوكسال بابا؟

القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يُدعى كوكسال بكتاسوغلو، من مواليد 1975م، وُلد في ولاية طرابزون، شرق تركيا، بمرض وراثي نادر يصيب البشر، يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة.

حياة كوكسال بابا

من المعروف أن أشخاص الذين يعانون من نفس الحالة المرضية النادرة لـ كوكسال بابا، لا يعيشون أكثر من 34 إلى 40 عام، إلا انه يبلغ من العمر حاليًا 46 عام، ويمارس حياته بشكل طبيعي، حيث يمتلك مطعمًا في مدينة طرابزون في تركيا، ويعتبر هذا المكان الأكثر جذبًا للعبي النادي التركي «طرابزون».

لم يستسلم كوكسال بابا لحياته الصعبة، والتحديات التي يمر بها، وتمكن من اعيش بطريقة ناجحة، والسعي في عدة مجالات، بالإضافة إلى ممارسته لرياضة الملاكمة منذ صغرة، وحصل على ألقاب محلية في رياضة الملاكمة.

بدأ كوكسال بابا حياته الرياضية في سن العشرين، وتقاعد عن الملاكمة عام 2010، بعد حصوله على لقب الملاكمة التركية للشباب لمدة 3 سنوات.

شهرة كوكسال على السوشيال ميديا

يعتبر كوكسال بابا في الوقت الحالي أحد أبرز الشخصيات، وأكثرها متابعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من زرع الابتسامة والفرحة في قلوب المحيطين به، واستغلال عصبيته في تحويلها لضحكات للأشخاص الاخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

في أغلب الأحوال، نجد ان الكثير يتجنبون التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مرضية، لكن كوكسال بابا كسر تلك القاعدة، وجذب حوله الجماهير الكثيرة من مختلف دول المنطقة، حيث بات له متابعين على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك.