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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار

بمشاركة 1000 متسابق.. انطلاق النسخة الأولى من سباق سقارة

مسابقة سقارة
مسابقة سقارة

انطلقت، اليوم، النسخة الأولى من سباق سقارة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 1000 متسابق من 30 دولة في مسافة 5 كيلومتر، وكذلك سباق لـ٥٠ طفلا لمسافة 1 كيلومتر.

وأوضحت مها عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة، أن سباق سقارة يتميز بطرق ممهدة تم تخصيصها بالكامل للمشاركين أثناء السباق، مما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن يتم استخدام نظام توقيت MyLaps وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية لاحتساب مدة الركض وترتيب المتسابقين، مما يمكن وضع السباق على أجندة السباقات الدولية للجري في المستقبل.

وأشار صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة إلى أن السباق بدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة من الهرم المدرج، ثم هرم الملك تتي، ثم السرابيوم حتي انتهي عند ساحة انتظار الهرم المدرج.
 

 

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وزارة السياحة والآثار سباق سقارة مها عيد مدير عام التوعية السياحية MyLaps السياحة

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