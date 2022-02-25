سيدة تنصب على مواطنين فى مليون جنيه بزعم توظيفها بـ الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين ، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها ، إلا أنها قامت بالاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت لإحدى الكيانات غير المرخصة والدعاية والإعلان عن منتجات مجهولة المصدر مقابل أرباح شهرية متفق عليها .. مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت قرابة (مليون جنيه) وتوقفت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.

عملية الضبط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.