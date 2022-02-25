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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراءات احترازية مشددة بالمدن الجامعية بـ عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال  الدكتور أحمد هنداوي، مدير الإدارة الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه لن يسمح للطلاب الغير حاصيلن علي لقاح كورونا السكن بالمدن الجامعية .

وأكد مدير الإدارة الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا، يتم عمل لقاءات توعية لطلاب المدن الجامعية ولقاءات توعية بالكلية وتوزيع نشرات وملصقات حول طبيعة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأضاف هنداوي  لا يمكن تسكين الطلاب إلا بعد توقيع الكشف الطبي على جميع الطلاب العائدين من إجازة منتصف العام بالمراكز الطبية داخل المدينة الجامعية، للتأكد من سلامة جميع الطلاب.

وأوضح مصدر مسئول بالمدن الجامعية في جامعة عين شمس، أنه على أي طالب خالط خلال فترة إجازة منتصف العام أي أشخاص مصابين أو محتمل إصابتهم بفيروس كورونا، التقدم إلي المركز الطبي علي الفور لعمل مسحة طبية سريعة للتأكد من سلامته ووقاية زملائه، مشددا علي جميع الطلاب والطالبات الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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تواصل الدكتور عبدالله سامي مدير مكتب رعاية المبتعثين بجامعة عين شمس مع أعضاء البعثة الدبلوماسية بأوكرانيا اليوم متمنيا لهم الأمن والسلامة، وأعلن عن رغبته لمساعدة أي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا المصريين بأوكرانيا تنفيذا لتعليمات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وياتي ذلك في ظل ما يشهده العالم الآن من أحداث.

أعلن أيضا استعداد مكتب رعاية المبعوثين لتسهيل التواصل مع اي من اعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين بالخارج والسفارة المصرية والمكاتب الثقافية.


حال رغبة أي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا المصريين بأوكرانيا التواصل مع السفارة المصرية، برجاء استخدام الارقام التالية التي خصصتها السفارة لتقديم الدعم:

- السفير أيمن الجمال
+380932165877
- سكرتير أول محمد عبد المعطى
+380732009984
- سكرتير ثالث ايناس طه 
+380634779436

حفظ الله مصر واهلها من كل مكروه وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان متمنين دوام التوفيق للقيادة السياسية المصرية.

بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس الإدارة الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس لقاح كورونا

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