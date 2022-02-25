أخبار التكنولوجيا| تسريبات مصورة تكشف مواصفات مميزة لهاتف Oppo Reno7.. وكيفية تحميل تطبيق VidMate على هاتفك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كل ما تريد معرفته عن تطبيق VidMate وكيفية تحميله على هاتفك
يحتاج العديد من المستخدمين وبشكل يومي، تحميل فيديوهات معينة من على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وإنستجرام وغيرها، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه بشكل مباشر، حيث يتطلب تحميل أولا عدد من البرامج والتطبيقات المختصة مثل تطبيق VidMate الذى يعمل على تحميل الفيديوهات المختلفة من منصات التواصل إلى هاتفك مباشرة.
كيفية تحديث لعبة efootball PES على الكمبيوتر والآيفون والأندرويد
تعد طريقة تحديث لعبة efootball PES أحد الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها كل من يهتم بلعب هذه اللعبة، حيث تعتبر اللعبة من أقوى وأشهر ألعاب الجرافيك والتي تعرض لأقوى المنافسات بين أقوى الفرق الموجودة في كرة القدم .
ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme V25 للفئة المتوسطة
أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme V25 للفئة المتوسطة في 3 مارس القادم، حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص نسبيا.
شاومى تستعد لإطلاق هاتفها العملاق POCO F4 GT بمواصفات جبارة
تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاق هاتفها المتميز POCO F4 GT خلال أيام في الأسواق العالمية حيث يأتى الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية منها حصوله على أفضل معالج لهواتف الأندرويد.
تسريبات مصورة تكشف مواصفات مميزة لأرخص هاتف في سلسلة أوبو Oppo Reno7
كشفت تسريبات مصورة، عددا من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Oppo Reno7 Z الذي سيكون عبارة عن أرخص هاتف في سلسلة Oppo Reno7 المتميزة ، والتى قامت شركة أوبو مؤخرا بطرحها في الاسواق العالمية.