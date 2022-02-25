أخبار التكنولوجيا| تسريبات مصورة تكشف مواصفات مميزة لهاتف Oppo Reno7.. وكيفية تحميل تطبيق VidMate على هاتفك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يحتاج العديد من المستخدمين وبشكل يومي، تحميل فيديوهات معينة من على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وإنستجرام وغيرها، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه بشكل مباشر، حيث يتطلب تحميل أولا عدد من البرامج والتطبيقات المختصة مثل تطبيق VidMate الذى يعمل على تحميل الفيديوهات المختلفة من منصات التواصل إلى هاتفك مباشرة.



تعد طريقة تحديث لعبة efootball PES أحد الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها كل من يهتم بلعب هذه اللعبة، حيث تعتبر اللعبة من أقوى وأشهر ألعاب الجرافيك والتي تعرض لأقوى المنافسات بين أقوى الفرق الموجودة في كرة القدم .



أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme V25 للفئة المتوسطة في 3 مارس القادم، حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص نسبيا.



تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاق هاتفها المتميز POCO F4 GT خلال أيام في الأسواق العالمية حيث يأتى الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية منها حصوله على أفضل معالج لهواتف الأندرويد.



كشفت تسريبات مصورة، عددا من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Oppo Reno7 Z الذي سيكون عبارة عن أرخص هاتف في سلسلة Oppo Reno7 المتميزة ، والتى قامت شركة أوبو مؤخرا بطرحها في الاسواق العالمية.

