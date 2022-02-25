كيفية تحديث لعبة efootball PES على الكمبيوتر والآيفون والأندرويد

تعد طريقة تحديث لعبة efootball PES أحد الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها كل من يهتم بلعب هذه اللعبة، حيث تعتبر اللعبة من أقوى وأشهر ألعاب الجرافيك والتي تعرض لأقوى المنافسات بين أقوى الفرق الموجودة في كرة القدم .

وبحسب موقع NewsBeezer فإنه يمكن تحديث لعبة efootball PES على أجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد وآيفون وكذلك حميلها من خلال عدد من الخطوات، وفيما يلى نعرض كيفية تحديث اللعبة :



خطوات تحديث لعبة efootball PES على جميع الأجهزة

افتح جهازك المتاح للعب اللعبة، ثم افتح متجر جوجل بلاي.

سيتم تحميل اللعبة وستظهر فورًا على الجهاز.

انقر على زر التحديث لعرض لعبة efootball PES في نسختها الجديدة والمعدلة المحدثة للعديد من الألعاب.

كيف تلعب لعبة efootball PES على الكمبيوتر

افتح الكمبيوتر وقم بتوصيله على الإنترنت.

استخدم متصفحًا قويًا مثل جوجل كروم أو سفارى أو فايرفوكس.

في خانة البحث بالمتصفح ، اكتب اسم اللعبة باللغة العربية أو الإنجليزية.

سيظهر رمز اللعبة وعند النقر على زر التنزيل ستتمكن من تحميلها فورًا.



كيف لعبة وتحميل لعبة efootball PES على هواتف أندرويد

يتم بتحميل لعبة efootball PES عبر متجر Google Play.

ابحث عن لعبة efootball PES بكتابة اسمك في مربع البحث.

انقر فوق مربع البحث عن اللعبة.

سيظهر رمز اللعبة على الفور وسيتم النقر فوق زر التنزيل.

كيفية لعبة وتحميل لعبة efootball PES على هواتف آيفون

افتح هاتفك الآيفون.

انقر فوق متجر التطبيقات لفتحه.

يكتب المستخدم اسم لعبة efootball PES.

انقر فوق مربع بحث المتجر.

عند ظهور اللعبة قم بتحميلها على الهاتف.

