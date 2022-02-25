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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية تحديث لعبة efootball PES على الكمبيوتر والآيفون والأندرويد

كيفية تحديث لعبة
كيفية تحديث لعبة efootball PES على جميع الأجهزة

تعد طريقة تحديث لعبة efootball PES أحد الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها كل من يهتم بلعب هذه اللعبة، حيث تعتبر اللعبة من أقوى وأشهر ألعاب الجرافيك والتي تعرض لأقوى المنافسات بين أقوى الفرق الموجودة في كرة القدم .

 

وبحسب موقع NewsBeezer فإنه يمكن  تحديث لعبة efootball PES على أجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد وآيفون وكذلك حميلها من خلال عدد من الخطوات، وفيما يلى نعرض كيفية تحديث اللعبة :

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خطوات تحديث لعبة efootball PES على جميع الأجهزة

 

افتح جهازك المتاح للعب اللعبة، ثم افتح متجر جوجل بلاي.

سيتم تحميل اللعبة وستظهر فورًا على الجهاز. 
انقر على زر التحديث لعرض لعبة efootball PES في نسختها الجديدة والمعدلة المحدثة للعديد من الألعاب.

 

كيف تلعب لعبة efootball PES على الكمبيوتر

 

افتح الكمبيوتر وقم بتوصيله على الإنترنت.

استخدم متصفحًا قويًا مثل جوجل كروم أو سفارى أو فايرفوكس.

في خانة البحث بالمتصفح ، اكتب اسم اللعبة باللغة العربية أو الإنجليزية.

سيظهر رمز اللعبة وعند النقر على زر التنزيل ستتمكن من تحميلها فورًا.


كيف لعبة وتحميل  لعبة efootball PES على هواتف أندرويد  

 

يتم بتحميل لعبة efootball PES عبر متجر Google Play.

ابحث عن لعبة efootball PES بكتابة اسمك في مربع البحث.

انقر فوق مربع البحث عن اللعبة.

سيظهر رمز اللعبة على الفور وسيتم النقر فوق زر التنزيل.

 

كيفية لعبة وتحميل  لعبة efootball PES على هواتف آيفون  

 

افتح هاتفك الآيفون.
انقر فوق متجر التطبيقات لفتحه.
يكتب المستخدم اسم لعبة efootball PES.
انقر فوق مربع بحث المتجر.
عند ظهور اللعبة قم بتحميلها على الهاتف.
 

لعبة efootball PES تحديث لعبة efootball PES تحميل لعبة efootball PES أجهزة الكمبيوتر هواتف اندرويد هواتف آيفون

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