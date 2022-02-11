كيفية تحميل وتثبيت لعبة GTA San Andreas لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد مجانا

تتميز لعبة GTA San Andreas بأنها لعبة محسنة و أفضل من النسخ السابقة حيث تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تتمتع بخريطة ضخمة أكبر بست مرات من Vice City، وإصدارات GTA السابقة، تكون سان أندرياس من ثلاث مدن مختلفة ، ولكل منها مناظر طبيعية فريدة وطقس وعصابات ومتاجر، بالإضافة إلى أكثر من 100 مهمة مختلفة.

وللفوز باللعبة، سيكون عليك جمع الأسلحة وسرقة السيارات لتجنب ضباط الشرطة وأعضاء العصابات الذين يطاردونك، ومع اتباع المهام ، فسوف تساعد في استعادة عصابة CJs القديمة واستعادة San Andreas ، كما يمكنك اللعب بالسرعة التي تناسبك.

وبحسب موقع WizCase فإن هناك عدد من الخطوات يجب اتباعها عند تحميل GTA San Andreas على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وهواتف أندرويد مجانا لأحدث نسخة عام 2022 :



تحميل لعبة GTA San Andreas على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب مجانا

كيفية تحميل وتثبيت لعبة GTA San Andreas

انقر فوق زر تنزيل على الشريط الجانبي ، وسيتم فتح علامة تبويب جديدة مباشرة على صفحة تنزيل.

اضغط على زر تنزيل APK ، وسيبدأ تنزيل الملف على الفور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اضغط على زر تنزيل APK ، وسيبدأ تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتثبيتها.



تحميل تحميل لعبة GTA San Andreas على هواتف أندرويد مجانا

كيفية تحميل وتثبيت لعبة GTA San Andreas



وتعتبر لعبة GTA San Andreas لعبة ليست مجانية على ن خلال متجر Google Play جوجل بلاى، ولذلك الأفضل دفع الاشتراك الخاص باللعبة إلا أنه بحسب موقع WizCase فإنه يمكن تحميل اللعبة مجانا لهواتف أندرويد من خلال :

تحميل محاكي الأندرويد HappyMod ، وبمجرد تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، يمكنك نقله وتثبيته على هاتفك الأندرويد.

انقر فوق الزر تنزيل على الشريط الجانبي ، وسيتم فتح صفحة تنزيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في علامة تبويب جديدة.

اضغط على زر تنزيل APK ، وسيتم تنزيل الملف تلقائيًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وبعد انتهاء التنزيل ، استخدم كبل USB لتوصيا هاتفك الأندرويد بجهاز الكمبيوتر لنقل الملف، وهناك أيضًا طرق لاسلكية لنقل الملف ، وإرسال الملف كمرفق عبر تصنيف Google Drive.

انتقل إلى هاتفك الأندرويد ، وقم بتغيير إعدادات الخصوصية للسماح بالتثبيت من أجهزة غير معروفة.

افتح ملف APK الذي قمت بنقله إلى الهاتف وقم بتشغيل برنامج التثبيت.

قم بتأكيد رغبتك في تثبيت التطبيق ، واقبل الأذونات المطلوبة لتشغيل اللعبة بشكل صحيح ، وسيعمل التثبيت مثل أي تطبيق آخر.