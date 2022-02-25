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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme V25 للفئة المتوسطة

ريلمي تعلن الموعد
ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme V25

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme V25 للفئة المتوسطة في 3 مارس القادم، حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص نسبيا.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme V25  سيأتى بشاشة من نوع + IPS LCD قياس 6.58 بوصة ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع جودة شاشة + FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، مع طبقة حماية ومقاومة للمياه والغبار.

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Realme V25 officially confirmed to launch on March 3
هاتف ريلمي Realme V25

وسيقدم هاتف ريلمي Realme V25 كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية ستأتى بكاميرا دقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا من ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 13 ميجا بيكسل.

Realme RMX3475 on TENAA
هاتف ريلمي Realme V25

 

 وسيعمل هاتف ريلمي Realme V25 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية،  الذى يقدم أداء جيدا ،مع  6 و 8 و 12 جيجابايت للذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت للتخزين الداخلي ، قابلة للتوسيع بواسطة microSD، و دعم لشبكة الجيل الرابع  4G LTE، مع نظام التشغيل أندرويد 12  .

 

وسيحتوى هاتف ريلمي Realme V25 على بطارية سعة  4880 مللى أمبير، بقوة 33 واط، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 2.0 . 
 

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