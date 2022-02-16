رسميا.. ريلمي تعلن عن هواتفها المنتظرة Realme 9 بكاميرات رائدة وشبكات 5G

أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن أحدث مجموعة من الهواتف الذكية التابعة لها، عبر الحدث الافتراضي الذي أقيم اليوم عبر الإنترنت، دشنت عملاقة التقنية الصينية عن سلسلتها المنتظرة Realme 9.

وذكر موقع "gsmarena" التقني، ان مادهاف شيث، نائب رئيس شركة ريلمي ورئيس مجموعة الأعمال الدولية، كشف رسميا عن سلسلة ريلمي الجديدة Realme 9، التي تضم إصدارين جديدين هما: Realme 9 Pro و Realme 9 Pro +.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 9 Pro+

يأتي هاتف ريلمي Realme 9 Pro+، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وتضم الشاشة قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

هاتف ريلمي Realme 9 Pro+

ويقدم هاتف ريلمي + Realme 9 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 مخصص من سوني، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مثقوبة.

هاتف ريلمي Realme 9 Pro+

ويعمل هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro+، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم الاتصال مع شبكات الجيل الخامس 5G وسيأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.



ويحتوي هاتف ريلمي Realme 9 Pro+، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، والتي تشحن البطارية بالكامل في غصون 45 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

هاتف ريلمي Realme 9 Pro+

ويمتاز هاتف ريلمي Realme 9 Pro+، بماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لقياس معدل ضربات القلب، ويتميز الهاتف بثلاثة ألوان أحدهما هو Sunrise Blue، والذي يأتي بلوحة خلفية لها طبقة فوتوكرومية تتغير من اللون الأزرق إلى الأحمر المائل للوردي في غضون ثوانٍ عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، يستغرق التبديل 3 ثوانٍ فقط وسوف يتلاشى ويعود إلى اللون الأزرق في حوالي 5 دقائق.



وسيتوفر هاتف +Realme 9 Pro، مقابل سعر حوالى 335 دولارا (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري) لنسخة 6 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 360 دولارا (أي ما يعادل 5600 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 385 دولارا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، على أن تبدأ المرحلة الأولى لبيع الهاتف في الأسواق الهندية 21 فبراير.

هاتف ريلمي Realme 9 Pro+

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 9 Pro



ويحتوي هاتف ريلمي Realme 9 Pro، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم الشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10، ويضم الهاتف قارئ بصمات الأصبع على الإطار الجانبي للجهاز.

وزودت ريلمي هاتف Realme 9 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

هاتف ريلمي Realme 9 Pro

ويتمتع هاتف ريلمي Realme 9 Pro، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 1.8، مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.3 ، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.4، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f / 2.5.



ويحزم هاتف ريلمي Realme 9 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

هاتف ريلمي Realme 9 Pro

وسيتوفر هاتف Realme 9 Pro، في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأخضر، مقابل سعر حوالى 240 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري) لنسخة 6 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 280 دولار (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت على أن تبدأ المرحلة الأولى لبيع الهاتف في الأسواق الهندية في 23 فبراير.