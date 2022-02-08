ريلمي تستعد لإطلاق واحد من أرخص هواتفها الذكية.. تفاصيل

تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص قد يكون أرخص هواتف الشركة خلال العام الحالي، مع ترقية عدد كبير من مواصفاته، حيث سيحصل الهاتف على كاميرا وبطارية محسنة وكذلك أداء جيد، وسيصدر تحت اسم Realme Narzo 50A Prime .



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Realme Narzo 50A Prime سيصدر نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية شهر مارس، حيث سيكون الهاتف نسخة محسنة من Realme Narzo 50A الذى تم إطلاقه مؤخرا.

وسيأتى هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 50A ، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.57 بوصة، والتي ستأتي بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت في الجزء الخلفي للهاتف، مع مقاومة للمياه والغبار.

وسيحتوي هاتف ريلمي Realme Narzo 50A على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعرى للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

وسيحتوى هاتف ريلمي Realme Narzo 50A على بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، مع Bluetooth 5.0، وGPS.

وسيعمل هاتف Realme Narzo 50A، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، لم يتم الكشف عنه حتى الآن، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 12.

ومن المرجح أن يتم إطلاق هاتف ريلمي Realme Narzo 50A في حدود 2500 جنيه مصرى.

