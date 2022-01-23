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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كشف المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي Realme 9 Pro

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 9 Pro

كشفت شركة ريلمي Realme، عن مواصفات أول هواتفها الرائدة للعام الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة ضمن إصدارات سلسلة Realme 9 المرتقبة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت ريلمي عن مواصفات إصدار آخر ضمن سلسلة هواتفها المرتقبة والذي سيتم الإعلان عنه تحت اسم Realme 9 Pro، بعد كشف مواصفات هاتف Realme 9 Pro Plus عبر حسابها الرسمي على تويتر.

 

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مواصفات هاتف ريلمي Realme 9 Pro

وتؤكد ورقة المواصفات المسربة لهاتف Realme 9 Pro، أن هاتف ريلمي القادم سيعمل بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 695، والذي سيتم إقرانه بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية (بدون فتحة توسعة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD).

وسيحتوي هاتف ريلمي Realme 9 Pro، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، كما تدعم الشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10.

ويضم الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme 9 Pro، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 1.8، مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.3 ، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.4، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f / 2.5.

Realme 9 Pro's full specs sheet leaks, Snapdragon 695 SoC confirmed
هاتف ريلمي Realme 9 Pro

وسيحزم هاتف ريلمي Realme 9 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد خارج الصندوق.


ووفقا لأحدث التقارير، من المتوقع أن تطلق ريلمي هاتفي Realme 9 Pro و Pro + في شهر فبراير المقبل في الهند وأوروبا، بينما من المقرر إطلاق الإصدار العادى Realme 9 في الربع الثاني من عام 2022.

The leaked specs sheet
ورقة المواصفات المسربة لهاتف ريلمي Realme 9 Pro
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