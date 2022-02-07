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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme C35 .. صور

ريلمي تعلن الموعد
ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme C35

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme C35 في 10 فبراير المقبل، حيث يصدر الهاتف من الفئة المتوسطة ذات الإمكانات الجيدة والسعر المناسب.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Realme C35 حصل على شهادة NBTC الشهر الماضي مع عدد من الإعلانات التشويقية له على منصات ريلمي المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في الأسواق الهندية أولا ثم باقي الأسواق العالمية.   

Realme C35 specs and design

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ويأتي هاتف ريلمي Realme C35 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة  2412 × 1080 بكسل، وجودة + HD  مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش عبارة عن ثقب صغير على شكل قطرة ماء. 

Realme C35 specs and design
Realme C35 specs and design


ويقدم هاتف ريلمي Realme C35 كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل مخصص لاستشعار معلومات العمق، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

Realme C35 is coming on February 10, design and key specs revealed

ويحتوى هاتف ريلمي Realme C35 على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال فتحة شحن من نوع USB-C ، ونظام التشغيل أندرويد 11 ، وفتحة بطاقة SIM على الجانب الأيسر.

Realme C35 specs and design

ويعمل هاتف ريلمي Realme C35 بمعالج من نوع Unisoc T616 SoC ، والتي يقدم أداء جيدا  مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تبدأ من 4 جيجابايت رام ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

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