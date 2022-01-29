مواصفات Realme C31.. إطلاق هاتف ريلمي الجديد بتصميم مميز وسعر منخفض

أوشكت شركة ريلمي Realme، على إطلاق سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية التي يطلق عليها اسم سلسلة Realme 9 إلى الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، وكما هو متوقع ستصبح التشكيلة الرسمية في الهند خلال شهر فبراير المقبل.

وحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تستعد الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية ريلمي أيضا، لطرح إصدار جديد ضمن سلسلة هواتف الميزانية التي تحمل اسم Realme C31.

وحصل هاتف ريلمي Realme C31، على العديد من الشهادات المعتمدة، بما في ذلك NBTC و FCC وحتى TUV، والتي كشفت عن المعلومات الرئيسية حول الهاتف الذكي القادم، والذي من المتوقع أن ينطلق قريبا إلى أسواق إندونيسيا اولا.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C31

وتم رصد هاتف ريلمي الذكي Realme C31، في تسريبات سابقة أشارت إلى أن الجهاز سوف يستمد قوته من وحدة بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، و سيأتي بمنفذ USB من النوع C لتسهيل عملية الشحن.

وتشير بعض التقارير إلى أن هاتف ريلمي Realme C31، سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وأكدت القائمة الخاصة بهاتف Realme RMX3501، ضمن قاعدة بيانات وكالة FCC الصينية، أن الهاتف سيقدم دعما لتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0.

وسيأتي هاتف ريلمي Realme C31، بنفس مواصفات إصدار الشركة السابقRealme C21، ولكن باختلاف سرعة الشحن وسعة البطارية، ويتميز طراز C21، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، توفر دقة عرض HD +، وبجودة عرض 720 x 1600، تتميز الشاشة بتصميم هندسي فني مقاوم لبصمات الأصابع.



ويضم هاتف ريلمي الذكي Realme C21، إعدادا ثلاثي الكاميرا يضم عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.



ويعمل هاتف Realme C21، بمعالج من إنتاج شركة ميدتيك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويتوفر للبيع في الأسواق الماليزية، مقابل سعر حوالي 120 دولار أمريكي (أي ما يعادل ألف و 800 جنيه مصري).