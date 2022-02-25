الأوقاف: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 1 شعبان 1443هـ، الموافق 4 مارس 2022، تحت عنوان " الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

"الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية"



وفي هذا الصدد، أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التكافل المجتمعي مطلب ديني ووطني وإنساني ، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمعات.



وشدد وزير الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقته في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مبادرتين لذوي الاحتياجات الخاصة

وفي إطار دمج أصحاب الهمم مع المجتمع ، من خلال مبادرتيها : "المس حلمك" لنشر ثقافة لغة برايل ، و"صوتك واصل" لنشر ثقافة تعليم لغة الإشارة ، لتعليم أصحاب الإعاقة البصرية الكتابة والقراءة بطريقة برايل ، وتعليم لغة الإشارة لتسهيل وتيسير نشر الدعوة بين أصحاب الإعاقة السمعية.

أعلنت الأوقاف للراغبين من الأئمة والواعظات المقيمين بنطاق القاهرة الكبرى أو من خارجها ممن تتوفر لهم الإقامة بها عن فتح باب التقدم في إحدى هاتين المبادرتين.

أولًا : "مبادرة المس حلمك" لنشر ثقافة لغة البرايل :

وهي المعنية بتعليم شركاء الوطن من أصحاب الإعاقة البصرية الكتابة والقراءة بطريقة برايل وتأمل مؤسسة أخبار اليوم أن يتم تعليم الدعاة بوزارة الأوقاف من أصحاب الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة بطريقة برايل وبأكثر من لغة ، ومدة الدورة ثلاثة أشهر بواقع يوم واحد أسبوعيًّا.

ثانيًا : "صوتك واصل" لنشر ثقافة وتعليم لغة الإشارة للصم والبكم :

والتي تهدف إلى تعليم ونشر ثقافة لغة الإشارة للمتعاملين مع الجمهور في كافة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة ، ومدة الدورة ثلاثة أشهر بواقع يوم واحد أسبوعيًّا.

