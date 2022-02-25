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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدره التريند.. شقيق عادل إمام يكشف كيف استقبلت العائلة شائعات مرض الزعيم

عادل إمام
عادل إمام

طاردت الزعيم عادل إمام عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية، سواء كان عن اعتزاله الفن أو مرضه وعزلته؛ مما جعل اسمه يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وجوجل.

شائعات مرض عادل إمام 

من جهة أخرى، استنكر المنتج عصام إمام- شقيق الزعيم عادل إمام- ما تردد من شائعات حول صحة شقيقه ونقله إلى المستشفى، مؤكدًا أن ما تردد من شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، ولم يتحر مروجوها الدقة. 

وقال شقيق عادل إمام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد. 

وأعرب شقيق عادل إمام في تصريحاته، عن انزعاجه من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقًا: «أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني». 

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أشرف زكي ينفي الشائعات أيضًا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الزعيم عادل إمام خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار غير دقيقة حول نقله للمستشفى.

ونفى الفنان الدكتور أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، شائعات نقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى ، مشيرًا إلى أن حالة الزعيم الصحية مستقرة وهو الآن في منزله. 

 

رد شقيق عادل إمام 

وقبل أيام، كشف المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام عن تطورات حالة الزعيم  الصحية بعد تردد أنباء عن تعرضه لمرض ودخوله المستشفى. 

وقال عصام إمام فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” إن عادل إمام بحالة صحية جيدة وأتعجب كثيرا مما يتردد عبر الصحف والمواقع الإلكترونية حول مرض الزعيم واتمنى ان يلتزم الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المزعجة التي ليس لها أساس من الصحة. 

وأضاف شقيق عادل إمام: أن شقيقه عادل يتواجد في منزله ولم يصبه أي مكروه ويستمتع مع أحفاده كما أنه يقوم حاليا بقراءة عدد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما ولكنه لم يستقر على العمل الذي يمكن أن يعود به. 

رد فعل أسرة عادل إمام 

وأكد المنتج عصام إمام، أن الزعيم عادل إمام يتعرض لحملة شرسة من قبل الراغبين في الحصول على الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: "ليه الحملة الشرسة دي؟ والطريقة غير طبيعية؟ وبدأت هذه الحملة منذ وقت طويل، وقالوا إنه راح الساحل ومنعزل، واللى مهون عليه حُبّ الناس".

وأضاف المنتج عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه يتلقى اتصالات من استراليا وامريكا ليطمئنوا على صحة الزعيم عادل امام، لافتا إلى أنه تابع هذه النوعية من الشائعات مرة أو اثنين.

 

وأشار إلى أن الاحفاد يتأثرون بشدة من الشائعات عن صحة جدهم، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه النوعية من الاخبار.

وكشف المنتج عصام امام، عن أن الزعيم عادل إمام يقرأ بعض الأعمال الآن ويستعد لخوض عمل فني مع العائلة وهو فيلم "الواد وأبوه"، متابعا: "عادل امام فى حالة جيدة ومستمتع بحياته ولا يعاني من شيء وبيلاعب احفاده، وفى مواضيع بيقرأها الان، منها: الواد وأبوه، بيضم الأسرة، محمد امام والمخرج رامي امام، وانا المنتج عصام امام، وسيقدم فيلما للاسرة المصرية، وهيبقى حاجة مميزة".

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