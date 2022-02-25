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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة أوكرانيا.. أمين الناتو: العالم سيحمل المسؤولية لروسيا وبيلاروسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، إنه على روسيا ان توقف الحرب العبثية على أوكرانيا فورا، مضيفا أن روسيا انتهكت التزاماتها، وتقول إنها تواجه توسع حلف شمال الأطلسي، وهي انتهكت تلك الالتزامات التي قد قدمت في عام 1997.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نطالب روسيا أن توقف هذه الحرب العبثية فورا، وأن توقف هجماتها، وتسحب قواتها من أوكرانيا، وتعود إلى مسار الحوار، وتبتعد عن العدوان".

وتابع أن روسيا سبق أن قدمت تعهدات أن تلتزم بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسياستها".

وأوضح: "العالم سيحمل  المسؤولية لروسيا وبيلاروسيا عن تصرفاتهما، روسيا المعتدي، وبيلاروسيا هي الميسر لهذا العدوان".
 

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