حبس عصابة النصب على الشركات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على الشركات بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على الشركات.



تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد مسئولى إحدى الشركات - الكائنة بدائرة القسم قرر بتعرض الشركة لواقعة نصب من قبل شخصان والإستيلاء منه على كمية من البضائع "كوالين" عقب إيهامهم بأنهما أصحاب إحدى الشركات لمستلزمات البناء كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وقيامهما بدفع مبلغ مالى من قيمة تلك البضائع ، وتسليمهما شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى ، إلا أنه إكتشف تعرض الشركة لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين ، عقب إيهام ضحاياهم إمتلاك شركة مستلزمات بناء ، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالى كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة

وتم بإرشاد أحدهما ضبط (مبلغ مالى – 4 دفاتر شيكات منسوبة لعدة بنوك مختلفة بإسم الشركة – 11 بطاقة إئتمانية منسوبة لعدة بنوك مختلفة – 4 هواتف محمولة – 3 عقود شراء لثلاث شقق سكنية – أوراق وعقود للشركة الوهمية المبرمة مع الشركة المُبلغة) بمسكنه

كما أضافا بشرائهما الشقق السكنية سالفة الذكر والسيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة النصب ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمان وإتهمهما بالنصب عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.