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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ وأسرار تحضيرها

صدى البلد

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة مبتكرة لعمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز ومذاق جديد لعشاق البطاطس والفراخ ،كما أنها سريعة التحضير توفر على ربة المنزل الكثير من الوقت والمجهود .

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طريقة عمل فول المحلات في أربع خطوات


المقادير:


٢ بصلة وسط
كيلو بطاطس مقطعة شرائح 
نصف كيلو طماطم 
فلفل أخضر ثمرة واحدة
دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ
كوب ماء
3 ملاعق طعام زيت 
ملح 
2 ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة من الكزبرة
ملعقة صغيرة قرفة وكمون
نصف ملعقة فلفل أسود
٧ فص ثوم
ملعقة صلصة طماطم


طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ :


١- تتبيل الدجاج فى البهارات و الصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل، 
٢-توضع الطماطم و الثوم و نصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي و تخلط جيدا 
٣-يقطع البصل و يدعك مع الفلفل الاسود في صينية الفرن و رشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس و الفلفل الاخضر و تقلب مع البصل.
٤-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ونغطى الصينية.
3- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة و هي متغطية  حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة ال ساعة حسب حجم الدجاج
أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة  مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج و بالهنا و الشفا

بطاطس البطاطس الفلفل الأسود الفراخ عصير الطماطم الثوم طريقة عمل الدجاج

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