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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. محاكمة متهم في أحداث عنف المطرية

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا السبت، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015

فيما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدى الشنوفى الحكم علي 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقى رشوة.

وجاء الحكم كالاتي: السجن ٣ سنوات لثلاث متهمين وعزلهم من الوظيفة ومصادر مبالغ الرشوة، وإعفاء ٦ من المتهمون من العقوبة وبراءة متهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ، محمود كمال، وخالد عبدالغفار ، وامانة سر جورج ماهر ، ممدوح غريب.

واوضحت التحقيقات ان عضو هيئة الرقابة الادارية  شهد بانه وردت له معلومات اكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الاول "اشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثانى "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و "ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.

فاستصدر اذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم واسفر تنفيذ ذلك الاذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب واخذ المتهم الاول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعه والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في اقامه له ولاسرته في احد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 الف جنيه واقامة اخري باحد فنادق العين السخنه وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه وامدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحه من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمه ويسر لهم المقابله مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية .

كما طلب وأخذ المتهم الثانى سعد من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشدين.

وجاءت أسماء المتهمين كالاتي: أشرف عبد المحسن وسعد عيد، وعبد العال عرفة، و كريم عطا الله، و هاشم محمد، و تانيا إبراهيم، وشيرين عادل، وحسام ناجي، و سمير أحمد، و أيفون عزت.
 

الرقابة الإدارية السجن اسلحة نارية متهمين محكمة جنايات القاهرة أحداث عنف إعادة محاكمة

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