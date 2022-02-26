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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع هيركليز.. المنتج عبدلله أبو الفتوح يحمل رامز جلال عبر انستجرام

صدى البلد

نشر الفنان رامز جلال صورة  كوميدية جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر رامز جلال محمولا من قبل المنتج عبدلله ابو الفتوح وعلق قائلا : مع هيركليز الإنتاج عبدالله ابو الفتوح.

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رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن موسم جديد لبرنامج المقالب

و كانت قد انطلقت  “تجربة رامز” لأول مرة في بوليفارد رياض سيتي، وهى تجربة جديدة مستوحاة من برامج المقالب التي قدمها رامز جلال على مدار أعوام.

 

وشهدت التجربة، إقبال وتفاعل كبير من الجمهور العربي فى أول أيام عرضها، وتستمر حتى 26 من فبراير الجارى في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض.

 


ونشر موقع حجز تذاكر الدخول بعض الشروط الخاصة بالجمهور للمشاركة، من ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، ونصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

تصدر النجم رامز جلال، موقع التغريدات "تويتر"، وجاء هاشتاج تجربة رامز جلال، بقائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع حيث دشن مستخدمو «تويتر»  الهاشتاج، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، عن   ضم "تجربة رامز" لأول مرة في الشرق الأوسط بفعاليات موسم الرياض.

تركى آل شيخ يروج لـ تجربة رامز

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لـ تجربة رامز، وعلق عليه قائلاً ،:"تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد".

وحرص رامز، على توجيه الشكر لـ المستشار بإعادة نشر المنشور، وكتب عليه، :"شكر خاص المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الاوسط... انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي".

جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال، حصد مؤخراً جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز "joy awards" والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ، بالرياض.

 

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