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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن موسم جديد لبرنامج المقالب

رامز جلال
رامز جلال

تصدر رامز جلال تريند جوجل، بعدما اعتذر للفنانين الذين وقعوا ضحايا في  البرنامج الذي يقدمه كل عام بالموسم الرمضاني، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "joy awards" المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

قال رامز جلال، خلال الحفل: “أي حد في المقلب وزعلان مني بعتذر له وليا طلب قدامكم، نفسي اعمل مقلب في فنان العرب، محمد عبده هقولك كل حاجة في المقلب، على راسي، متشكر جدا جدا".

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كما أعلن رامز جلال عن تواجده في موسم رمضان القادم ببرنامج مقالب جديد، خلال تواجده  في لقاء على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز  Joy awards، وقال:"ماينفعش مكونش موجود في رمضان".

وحلّت الفنانة القديرة الدكتورة  سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى، هذا  بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

 

وكشفت الفنانة القديرة سميرة محسن عن رأيها فى طبيعة برامج تلميذها بالمعهد العالى للفنون المسرحية الفنان رامز جلال ، حيث أكدت انه بمثابة مقدم برامج ، وقد اتجه الى تقديم البرامج بجانب أنه من حين لآخر يقدم عملا فنيا. 

وتابعت سميرة محسن قائلة : رامز جلال مش بيضرب حد على ايده علشان ييجى البرنامج ، وطبيعة برامجه متواجد مثلها فى أمريكا " .

أضافت : رامز جلال مقدم برامج وليس معده ، ومن يعترض على البرنامج عليه ان يقاضى الشركة المنتجة وليس شخص رامز ، ولا أستطيع ان ألومه فكل ابن من ابنائى فى الوسط الفنى سلك طريقا مختلفا عن الأخر ولكن جمعيهم نجحوا فيه " . 

 

رامز جلال الفنان رامز جلال joy awards الرياض المملكة العربية السعودية

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